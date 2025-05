Per la prima volta da quando è a Milano potrà spendere per nuovi giocatori più di quel che incasserà con le cessioni

Nonostante le voci provenienti dall'Arabia nelle ultime ore, Repubblica opta invece per la permanenza di Simone Inzaghi all'Inter. Secondo il quotidiano, infatti, il tecnico sarebbe "pronto a rinnovare con l’Inter fino al 2027". Il motivo sarebbe anche legato al mercato, come spiega appunto Repubblica: "Per la prima volta da quando è a Milano potrà spendere per nuovi giocatori più di quel che incasserà con le cessioni.