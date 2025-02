"Hanno visto esultare i milanisti a San Siro nel primo derby della stagione a settembre. Hanno assistito al balletto di Conceiçao con il sigaro a Riad. E non sono riusciti a andare oltre l’1-1 contro i cugini lo scorso 2 febbraio. Per questo, i ragazzi di Inzaghi ci tenevano a battere la Lazio. Non solo per giocare un’altra semifinale di Coppa Italia ". Apre così La Repubblica il suo focus sulla vittoria di ieri dell'Inter contro la Lazio: conquistato il passaggio del turno, ora li aspetta l'ennesimo derby stagionale per provare a tornare al successo dopo i tre di questa stagione.

Si legge: "Desideravano la possibilità di prendersi una rivincita sul Milan, e pazienza se il doppio confronto di aprile toglierà energie fisiche e mentali per la corsa in campionato e, si spera, in Champions. A bramare più di tutti il doppio derby di aprile era capitan Lautaro, che fremeva in panchina. Chi ha giocato al suo posto non lo ha fatto rimpiangere. Arnautovic, in versione Arna Letale, pochi minuti prima della pausa si è inventato uno dei più bei gol della stagione: corner a uscire di Dimarco, respinta della difesa laziale, sinistro al volo dal limite dell’area dell’austriaco, che era troppo giovane ai tempi del triplete e ci tiene a dimostrare di non essere troppo vecchio ora, che a quasi 36 anni vive l’ultima stagione in nerazzurro.