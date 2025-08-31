Il focus nel giorno di Inter-Udinese è anche sulle parole pronunciate da Cristian Chivu alla vigilia della gara in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro, tra le altre cose, è tornato su una frase pronunciata nel post partita con il Torino. "Abbiamo fatto anche un patto su alcune cose", aveva detto il rumeno a proposito del suo rapporto con lo spogliatoio. A cosa si riferisce? Prova a fare chiarezza l'edizione odierna de La Repubblica:
Repubblica svela: “Inter, questa la base del patto tra Chivu e i calciatori”
"Fiducia totale, in cambio della garanzia che sarà lui ad assumersi tutte le responsabilità, comunque vadano le cose. È questa la base del patto che Cristian Chivu ha stretto con i suoi giocatori. A parlarne è stato il tecnico interista, prima nella conferenza stampa seguita alla vittoria per 5-0 sul Torino, poi in quella di presentazione della gara di questa sera a San Siro con l’Udinese.
Per l’Inter è importante vincere, per mettere al sicuro punti preziosi, senza ancora la preoccupazione della Champions League, che da metà settembre drenerà energie. Nella stessa situazione è la Juventus, che dopo aver battuto in casa il Parma oggi giocherà a Marassi contro il Genoa. Anche Tudor, come Chivu, lavora sulle menti dei giocatori per assicurarsi di averli poi dalla sua parte quando le cose inevitabilmente si complicheranno, per via del doppio calendario".
