Il quotidiano torna sul tema di cui si è discusso in questi giorni a proposito del rapporto tra lo spogliatoio e il nuovo allenatore

Il focus nel giorno di Inter-Udinese è anche sulle parole pronunciate da Cristian Chivu alla vigilia della gara in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro, tra le altre cose, è tornato su una frase pronunciata nel post partita con il Torino. "Abbiamo fatto anche un patto su alcune cose", aveva detto il rumeno a proposito del suo rapporto con lo spogliatoio. A cosa si riferisce? Prova a fare chiarezza l'edizione odierna de La Repubblica: