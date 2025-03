A tenere banco nel post partita della gara del Feyenoord sono state le tre dita di Simone Inzaghi . Il tecnico, ironizzando, ha corretto un giornalista che gli chiedeva se l'Inter lottasse per il doblete, dicendo che lotta per il triplete. Ma non solo.

"Un cronista gli domanda: «L’Inter punta alla doppietta campionato- Champions?». Inzaghi risponde: «Al triplete». Sorride e alza tre dita. Oltre a campionato e Champions, c’è la Coppa Italia. A microfoni spenti, finita la conferenza stampa della vittoria per 2-0 sul Feyenoord, attraversando la sala aggiunge a mezza voce: «Anzi, i titoli in palio sono quattro», includendo nel conto il Mondiale per club. Che potrebbe portare una valanga di soldi: 35 milioni garantiti a chi partecipa, altri 7 a chi passa il girone e fino a 37 se si arriva in fondo", scrive Repubblica. .