Il brasiliano ha sempre accettato in silenzio il suo ruolo di dodicesimo in campo, prima alternativa a Dimarco

L'arrivo di Cristian Chivu, come ogni cambio in panchina, cambierà inevitabilmente alcune gerarchie nell'undici iniziale dell'Inter. E questo potrebbe avvenire sulla fascia sinistra, con Carlos Augusto che potrebbe non essere più la riserva di lusso in quella posizione.