I nuovi arrivati in casa Inter, chi più chi meno, hanno già avuto occasione per mettersi in mostra in maglia nerazzurra. L'unico che ha collezionato ancora davvero pochi minuti è Andy Diouf, entrato nel finale della gara contro il Torino alla prima di campionato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Retroscena Corsport: “Chivu sta monitorando con attenzione questo giocatore”
news
Retroscena Corsport: “Chivu sta monitorando con attenzione questo giocatore”
I nuovi arrivati in casa Inter, chi più chi meno, hanno già avuto occasione per mettersi in mostra in maglia nerazzurra: tranne uno
Ma presto, come scrive il Corriere dello Sport, toccherà anche a lui: "Dalla Francia è arrivato anche Andy Diouf, di fatto l’ultimo vero elemento rimasto da scoprire rispetto alla campagna acquisti estiva. Chivu lo sta monitorando in allenamento e la sua ora potrebbe scoccare presto, non potendo esserci ancora un giudizio finale visti i soli 11 minuti all’attivo registrati contro il Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA