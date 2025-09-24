FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Retroscena Corsport: “Chivu sta monitorando con attenzione questo giocatore”

news

Retroscena Corsport: “Chivu sta monitorando con attenzione questo giocatore”

Retroscena Corsport: “Chivu sta monitorando con attenzione questo giocatore” - immagine 1
I nuovi arrivati in casa Inter, chi più chi meno, hanno già avuto occasione per mettersi in mostra in maglia nerazzurra: tranne uno
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

I nuovi arrivati in casa Inter, chi più chi meno, hanno già avuto occasione per mettersi in mostra in maglia nerazzurra. L'unico che ha collezionato ancora davvero pochi minuti è Andy Diouf, entrato nel finale della gara contro il Torino alla prima di campionato.

Retroscena Corsport: “Chivu sta monitorando con attenzione questo giocatore”- immagine 2
COMO, ITALY - AUGUST 29: Andy Diouf of FC Internazionale in action during the FC Internazionale training session at BPER Training Centre at Appiano Gentile on August 29, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Ma presto, come scrive il Corriere dello Sport, toccherà anche a lui: "Dalla Francia è arrivato anche Andy Diouf, di fatto l’ultimo vero elemento rimasto da scoprire rispetto alla campagna acquisti estiva. Chivu lo sta monitorando in allenamento e la sua ora potrebbe scoccare presto, non potendo esserci ancora un giudizio finale visti i soli 11 minuti all’attivo registrati contro il Torino.

Leggi anche
Stadio, doppia tappa importante in Comune. Inter e Milan mandano un nuovo segnale
Giornale: “Arbitri, situazione già esplosiva! C’è chi sospetta che i disastri siano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA