Scelto lo studio di architettura che si occuperà della realizzazione del nuovo impianto, ora si attendono novità dal Comune di Milano
Scelto lo studio di architettura che si occuperà della realizzazione del nuovo impianto, ora si attendono novità dal Comune di Milano

"Il nuovo San Siro sarà uno stadio da 71.500 posti, strutturato su due grandi anelli inclinati per favorire la visibilità e porterà la firma di Norman Foster — archistar inglese di fama mondiale — e del suo studio “Foster + Partners” e David Manica, alla guida dello studio Manica. Nulla che non si sapesse già da qualche mese, ma adesso è ufficiale, e l’annuncio di Inter e Milan, arrivato ieri, è tutt’altro che casuale: da giovedì, infatti, in Consiglio Comunale a Milano si inizierà a discutere della vendita del Meazza, e lunedì la proposta di acquisto dei due club per l’impianto e per l’area circostante sarà messa ai voti. In attesa che i nodi vengano al pettine, allora, Milan e Inter si lanciano nel futuro: se dal Consiglio arriverà il via libera, rossoneri e nerazzurri sono pronti a passare all’azione", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Il progetto «La collaborazione con Foster + Partners, tra i più rinomati studi di architettura a livello mondiale, e Manica, già riconosciuto come eccellenza nel settore degli impianti sportivi, ribadisce la ferma intenzione dei club di dare ai tifosi e alla città di Milano uno stadio all’altezza degli standard più elevati in termini di innovazione, comfort e sostenibilità, che rappresenterà un nuovo fiore all’occhiello anche da un punto di vista architettonico — si legge nel comunicato di Inter e Milan —. Il nuovo impianto, inserito in un progetto di rigenerazione urbana di 281mila mq, nel segno di innovazione e sostenibilità, avrà una capienza di 71.500 posti e offrirà un’atmosfera senza eguali».

 

