"Il nuovo San Siro sarà uno stadio da 71.500 posti, strutturato su due grandi anelli inclinati per favorire la visibilità e porterà la firma di Norman Foster — archistar inglese di fama mondiale — e del suo studio “Foster + Partners” e David Manica, alla guida dello studio Manica. Nulla che non si sapesse già da qualche mese, ma adesso è ufficiale, e l’annuncio di Inter e Milan, arrivato ieri, è tutt’altro che casuale: da giovedì, infatti, in Consiglio Comunale a Milano si inizierà a discutere della vendita del Meazza, e lunedì la proposta di acquisto dei due club per l’impianto e per l’area circostante sarà messa ai voti. In attesa che i nodi vengano al pettine, allora, Milan e Inter si lanciano nel futuro: se dal Consiglio arriverà il via libera, rossoneri e nerazzurri sono pronti a passare all’azione", scrive La Gazzetta dello Sport.