Marco Astori Redattore 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 08:32)

Dopo l'apprensione in casa Inter per Mehdi Taremi, bloccato nel suo paese a causa della guerra, sono arrivate le rassicurazioni: il centravanti iraniano sta bene. E lo ha confermato anche agli stessi compagni di squadra, come racconta La Gazzetta dello Sport: "Conta più un suo «sto bene». Conta solo quello, conterebbe solo quello.

E invece Mehdi Taremi è andato oltre: due ore prima della partita contro il Monterrey l’attaccante iraniano ha scritto nella chat di squadra un messaggio di incoraggiamento ai compagni per il debutto al Mondiale per club. È un gol o no? Sì che lo è. Perché Taremi ha anche altro a cui pensare. Altro di decisamente più importante.

Il suo Paese è in guerra con Israele, sotto le bombe. E lui non è riuscito a viaggiare verso gli Stati Uniti per raggiungere l’Inter perché lo spazio aereo sulla sua città, Teheran, è stato chiuso. ’attaccante è in contatto costante con l’Inter, attraverso il team manager nerazzurro Matteo Tagliacarne: non passano più di 3-4 ore senza una sua telefonata o un suo messaggio".