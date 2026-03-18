La favola Bodo/Glimt finisce a Lisbona. Lo Sporting ribalta lo 0-3 dell’andata e con un 5-0 dopo i tempi supplementi vola ai quarti di Champions League.
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Repubblica – Rimpianti Inter, il Bodo/Glimt affonda a Lisbona: “Non ha retto a…”
Il quotidiano torna sull'eliminazione dei nerazzurri in Champions League dopo l'uscita di scena dei norvegesi
“In una sera di dominio totale, la squadra di Rui Borges ha fatto negli ottavi di finale quello che l'Inter avrebbe dovuto quantomeno tentare nel ritorno dei play-off, lo scorso 24 febbraio" scrive La Repubblica.
Il quotidiano aggiunge:
"Ma la squadra di Cristian Chivu a San Siro perse 2-1 e sprecò nel peggiore dei modi l'opportunità di raddrizzare la sconfitta per 3-1 dell'andata. Col senno di poi, un bel rimpianto: la squadra autarchica che viene dai ghiacci, galvanizzata da un mental coach ex pilota militare, non ha retto alla prova del fuoco di una gara vera, intensa, da Champions League”.
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