Le prossime tre partite rappresentano, forse, l'ultima montagna da scalare per l'Inter sulla strada verso lo scudetto. Fiorentina, Roma e Como: gli ultimi tre grandi ostacoli (consecutivi) per non perdere troppi punti dalle inseguitrici e imboccare l'ultimo rettilineo tricolore. Scrive il Corriere dello Sport:

"Si comincia domenica sera in casa di una Fiorentina che, al di là del successo dell’altra sera sulla Cremonese e di una classifica più tranquilla rispetto a qualche settimana fa, continua ad avere bisogno di punti per garantirsi la salvezza. Inoltre, il Franchi è storicamente uno dei campi più caldi. Per di più, l’Inter deve dimostrare di essere ancora capace di “stritolare” gli avversari di minore caratura. Giocando per ultima poi, potrebbe pure avvertire la pressione, qualora sia il Milan con il Torino sia il Napoli a Cagliari a dovessero fare il loro dovere".