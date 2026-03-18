Le prossime tre partite rappresentano, forse, l'ultima montagna da scalare per l'Inter sulla strada verso lo scudetto. Fiorentina, Roma e Como: gli ultimi tre grandi ostacoli (consecutivi) per non perdere troppi punti dalle inseguitrici e imboccare l'ultimo rettilineo tricolore. Scrive il Corriere dello Sport:
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Inter, trittico scudetto: Fiorentina, Roma e Como. Scavallare la vetta per prendersi il titolo
"Si comincia domenica sera in casa di una Fiorentina che, al di là del successo dell’altra sera sulla Cremonese e di una classifica più tranquilla rispetto a qualche settimana fa, continua ad avere bisogno di punti per garantirsi la salvezza. Inoltre, il Franchi è storicamente uno dei campi più caldi. Per di più, l’Inter deve dimostrare di essere ancora capace di “stritolare” gli avversari di minore caratura. Giocando per ultima poi, potrebbe pure avvertire la pressione, qualora sia il Milan con il Torino sia il Napoli a Cagliari a dovessero fare il loro dovere".
"Scavallata la sosta, l’asticella tornerà ad alzarsi, dato che gli avversari saranno due formazioni impegnate nella serratissima lotta per un posto in Champions: prima la Roma a San Siro, il giorno di Pasqua (nello stesso turno anche Napoli-Milan), e poi il breve viaggio a Como. Uscendo da questo trittico ancora con un margine sostanzioso sulle rivali, il tricolore sarebbe senz’altro più vicino".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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