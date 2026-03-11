FC Inter 1908
CdS – Rinnovo Bisseck, doppio obiettivo Inter: l’entourage ora chiede…

L'aggiornamento sulla questione che riguarda il difensore tedesco tra le priorità in casa nerazzurra
Daniele Vitiello
Yann Bisseck è uno dei calciatori con cui l'Inter sta discutendo il rinnovo di contratto in queste settimane. Non per una scadenza imminente, ma per consolidare a livello economico l'intesa a fronte di una crescita del ragazzo in queste settimane. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:

"Il contratto attuale di Bisseck è fino al 2029, con un ingaggio a 1,5 milioni di euro: l’obiettivo è allungare la scadenza e aumentare lo stipendio, magari finendo un po’ al di sotto rispetto al raddoppio che ha in mente il procuratore del ragazzo".  Con lui e Carlos Augusto, l'Inter vuole "riconoscere al tedesco lo status raggiunto nell’arco della stagione e una gratificazione al brasiliano per l’affidabilità dimostrata", si legge sul quotidiano.

