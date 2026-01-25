FC Inter 1908
Dopo la vittoria col Pisa, l'Inter scenderà di nuovo in campo mercoledì sera in casa del Dortmund. Chivu concede riposo
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo la vittoria col Pisa, l'Inter scenderà di nuovo in campo mercoledì sera in casa del Dortmund, sfida decisiva per sperare nel passaggio diretto agli ottavi.

"Chivu ha concesso due giorni di riposo all'Inter in vista della sfida contro il Borussia Dortmund di mercoledì 28 gennaio, ultima giornata della prima fase della Champions League. I campi di Appiano, rimasti vuoti nella giornata di ieri, lo saranno anche oggi. L'allenatore nerazzurro ha scelto di concedere 48 ore libere ai suoi per ricaricare la squadra", scrive La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Una strategia già vista quest'anno: prima del turno infrasettimanale di recupero contro il Lecce, infatti, Chivu concesse un'intera giornata di riposo. Il tutto alla vigilia. Risultato? Gol di Pio Esposito e Inter vittoriosa 1-0 a San Siro. Magari può portare bene", spiega il quotidiano.

