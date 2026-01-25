"Chivu ha concesso due giorni di riposo all'Inter in vista della sfida contro il Borussia Dortmund di mercoledì 28 gennaio, ultima giornata della prima fase della Champions League. I campi di Appiano, rimasti vuoti nella giornata di ieri, lo saranno anche oggi. L'allenatore nerazzurro ha scelto di concedere 48 ore libere ai suoi per ricaricare la squadra", scrive La Gazzetta dello Sport.