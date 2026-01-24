Un po' di paura l'Inter l'ha avuta ieri sera. Quantomeno per come era cominciata la gara col Pisa. I nerazzurri sono stati bravi a ribaltarla, con qualità e orgoglio, ma soltanto dopo aver archiviato una inattesa fase di sofferenza. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi. Si legge infatti:
"Chissà come Cristian Chivu avrà trascorso la nottata. La sensazione, nonostante la vittoria dal punteggio poi tennistico contro il Pisa, è che il sonno possa aver vissuto fasi alterne: da un lato tranquillo sognando il ribaltone e i 6 gol dell’Inter, dall’altro almeno un po’ turbato da un avvio sorprendentemente lento. Perché è vero che i tre punti che permettono momentaneamente all’Inter di staccare il Milan a sei lunghezze sono arrivati, ma resta da sottolineare pure che la squadra, in un avvio caratterizzato dal turnover, abbia faticato e soprattutto rischiato tantissimo in una partita che avrebbe dovuto permettere ai big di rifiatare un po’ e per cui invece sono stati necessari più che mai".
