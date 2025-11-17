Dopo la pausa, il tecnico del Napoli tornerà oggi a dirigere l'allenamento. Non ci saranno tutti i giocatori, ma ci sarà primo faccia a faccia

Andrea Della Sala Redattore 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 10:46)

"L'unico ad andare in permesso con l'insolito avallo della società è stato Antonio Conte, scomparso a sorpresa dai radar in coincidenza con la sosta del campionato. Ma nella sostanza è stata una settimana sabbatica e difficilissima da decifrare per tutto il Napoli, compresi i tifosi. La sua pausa di riflessione è tuttavia finita e alle 14.30 in punto di oggi il condottiero del quarto scudetto dovrà presentarsi per la ripresa degli allenamenti ai cancelli del Training Center (che resterà casa degli azzurri fino al 2027). Ad attenderlo ci sono i giocatori, che hanno invece continuato a lavorare agli ordini del vice Stellini e con la supervisione di Oriali. Per loro niente riposo e il solito menù di doppie sedute ad alta intensità, fino al sospirato arrivo del weekend in cui l'unico a non andare in vacanza è stato lo stakanovista Romelu Lukaku, che punta alla convocazione per la Roma. Tanta fatica e pure imbarazzo, aspettando di capire quale sarà l'epilogo della storia. Perché le domande inevase abbondano e nessuno sa le risposte", spiega Repubblica.

"Conte è uscito dalla scena dopo il ko di otto giorni fa e ha lasciato alle sue spalle uno spogliatoio in subbuglio. Le accuse pubbliche rivolte dal tecnico leccese ai giocatori del Napoli, prima di dileguarsi come un ciclone dallo stadio, hanno infatti provocato una ferita profonda: ci saranno dunque da lavare in famiglia un po' di panni sporchi. Per questo c'è molta attesa per il ritorno a Castel Volturno dell'Antonio furioso, anche se mancano ancora all'appello tutti i nazionali, di conseguenza quella di oggi pomeriggio sarà soltanto una presa di contatto. La vera resa dei conti è prevista infatti quando il gruppo sarà di nuovo al completo, tra mercoledì e giovedì. Non è escluso che al centro sportivo si faccia rivedere pure De Laurentiis, che sta per rientrare dalla Svizzera ed è schierato al cento per cento con il suo allenatore".

"Diversa la posizione dei giocatori, che stanno facendo fatica a reggere il ritmo della preparazione di Conte e sono pure preoccupati per l'escalation di infortuni che sta decimando il Napoli, visto che la sosta si è portata via anche Anguissa. A centrocampo la coperta azzurra era già corta per il precedente ko di De Bruyne, adesso la situazione si fa ancora più critica, con Gilmour, Elmas e il giovane Vergara costretti agli straordinari. Ma il punto di ripartenza a Castel Volturno dovrà essere il chiarimento tra tecnico e squadra, urgente e indispensabile per voltare pagina. Occhi puntati dunque da oggi pomeriggio sul rientro alla base dell'allenatore: sicuramente più riposato e nelle speranze di De Laurentiis anche più sereno. Il presidente non ha preso nemmeno in considerazione l'ipotesi di un ribaltone ed è certo che tutti i cocci possano essere messi a posto. Ai buoni propositi dovranno però seguire i fatti e le prossime tre partite contro Atalanta, Qarabag e Roma saranno decisive per il futuro della panchina. La settimana da separati in casa è servita a far sbollire le tensioni, ora la parola torna al campo", aggiunge il quotidiano.