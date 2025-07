Riunione immediata voluta da Chivu in hotel prima della partenza dopo le parole di Lautaro post sconfitta col Fluiminense

Andrea Della Sala Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 09:46)

Le parole di Lautaro non potevano passare di certo inosservate. Così Chivu ha voluto tamponare subito la ferita e ha chiamato a rapporto tutta la squadra negli spogliatoi a seguito dell'uscita dal Mondiale con il Fluiminense.

"Prima che la mandria scappasse definitivamente dalla stalla, l’Inter ha chiuso il recinto e rimesso dentro chi rischiava di fuggire via. Lo ha voluto l’allenatore in persona, Cristian Chivu, che avrà appena 13 presenze in panchina in A più 4 nel nuovo Mondiale Fifa, ma ha navigato in spogliatoi di ogni tipo, qualcuno particolarmente tempestoso, e gestito crisi simili anche dall’altra parte della staccionata. Ha messo direttamente lui, come farebbe un capocantiere, il primo mattoncino di una ripartenza, che è possibile ma non semplicissima. La riunione di ieri mattina in hotel, giusto prima del rientro in Italia, è stata voluta espressamente dal tecnico, ma lui guarda già abbondantemente oltre. Quando si tornerà ad Appiano, intorno al 20 luglio, Cristian vuole che tutti remino nella stessa direzione, senza più alzate di ingegno individuali e la società rappresentata dal presidente Marotta è d’accordo.

C’è un allenatore autorevole, i ruoli vanno rispettati senza deroghe, nonostante i nervi scoperti possano sempre fare brutti scherzi. Lautaro ha spiazzato tutti per i tempi (non per il contenuto, condiviso interamente) delle sue dichiarazioni, ma l’argentino resta pur sempre una guida riconosciuta, nonostante la tempesta nel suo spogliatoio sia diventata pubblica. Per attivare per davvero l’unità di soccorso e tracciare una strada precisa, che aiuti a preparare nella giusta maniera la prossima stagione, però, era necessario parlarsi. Iniziare a vuotare il sacco, come capita a volte nelle compagnie migliori. Guardarsi diritti negli occhi era la precondizione messa dallo stesso Chivu, prima di volare oltre questo 2024-25, che resterà nella drammaturgia del club. Poteva essere gloria eterna, è diventato psicodramma: un manuale di perfetto interismo scritto in 50 giorni", rivela La Gazzetta dello Sport.

"La riunione con l’intera squadra è diventata immediatamente un confronto a viso aperto: Chivu ha voluto e ottenuto un chiarimento collettivo e non solo tra Thuram e Lautaro. Nello specifico, diversi senatori del gruppo hanno preso la parola e sono andati a fondo su questo complicato momento, cercando una sintesi per andare avanti. Alla fine, il risultato è stato definito “costruttivo” dal club. Questo summit arrangiato a Charlotte Uptown ha comunque raffreddato i bollori, dopo le isterie successive alla caduta col Fluminense, tra parole rabbiose dette ai microfoni e segni sdegnati ben visibili lasciati sui social. Eppure, è solo il primo passo di una più larga operazione diplomatica e tecnica: Chivu ha iniziato giustamente a medicare subito, ma l’ultimo mese e mezzo nerazzurro è stato un esercizio estremo di sopravvivenza, che ha lasciato inevitabilmente ferite nella carne, ben in profondità. Servirà tempo, pazienza, collaborazione tra tutte le anime per sanarle del tutto. La leadership è, comunque, salda in mano al tecnico, apprezzato per la schiettezza anche ieri nel faccia a faccia e sostenuto in toto dalla società. E magari, le vacanze aiuteranno a smussare gli angoli, riordinare le idee e, soprattutto, far riposare nervi e muscoli".