C’è un grande dubbio che attanaglia Cristian Chivu in vista della sfida tra la Roma e l’Inter, in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico, e riguarda il reparto avanzato.

Il miglior attacco del campionato se la vedrà con la prima difesa d’Europa, una missione ostica ma che che i nerazzurri proveranno a portare a casa sfruttando i tre attaccanti a disposizione, tutti che scalpitano e in lotta per due posti.

Nonostante il ritorno dall’Argentina a ridosso della partita e un volo interncontinentale, Lautaro Martinez vuole assolutamente esserci dall’inizio questa sera. In nazionale, l’argentino ha confermato di essere in un ottimo momento, brillando in zona gol e dimostrando una condizione fisica invidiabile.