C’è un grande dubbio che attanaglia Cristian Chivu in vista della sfida tra la Roma e l’Inter, in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico, e riguarda il reparto avanzato.
Roma-Inter, Lautaro e un piacevolissimo déjà vu: tra Bonny e la variabile Pio Esposito…
Il miglior attacco del campionato se la vedrà con la prima difesa d’Europa, una missione ostica ma che che i nerazzurri proveranno a portare a casa sfruttando i tre attaccanti a disposizione, tutti che scalpitano e in lotta per due posti.
“La squadra conoscerà le scelte definitive soltanto prima di lasciare l’albergo in direzione stadio” riferisce il Corriere dello Sport.
Nonostante il ritorno dall’Argentina a ridosso della partita e un volo interncontinentale, Lautaro Martinez vuole assolutamente esserci dall’inizio questa sera. In nazionale, l’argentino ha confermato di essere in un ottimo momento, brillando in zona gol e dimostrando una condizione fisica invidiabile.
Chivu ha fatto il solito dribbling dialettico sulle scelte di formazione nella conferenza stampa di ieri, ma la scelta sembra orientata verso di lui.
“L’anno scorso, sempre al rientro dalla sosta di ottobre, fu lui a decidere proprio Roma-Inter. Tra qualche ora il Toro andrà a caccia di un piacevolissimo déjà vu”.
Accanto a lui dovrebbe partire Ange-Yoan Bonny. Il francese è reduce dall’ottima prova contro la Cremonese e rimasto in queste due settimane ad Appiano, partecipando alla trasferta in Libia.
Bonny è il sostituto ideale di Thuram, nella coppia con Lautaro, e consentirebbe a Chivu di non stravolgere il piano partita rispetto al solito, ma non bisogna sottovalutare la candidatura di Pio Esposito.
