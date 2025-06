In casa Inter tiene banco la questione Calhanoglu : il Galatasaray è pronto a muoversi concretamente per il centrocampista turco, e il suo agente sta già tessendo la tela. Una situazione che sta irritando la dirigenza nerazzurra, che al tempo stesso non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio al proprio numero 20.

Secondo La Gazzetta dello Sport il preferito per una eventuale sostituzione di Calhanoglu è già stato individuato: si tratta di Nicolò Rovella. Per arrivare al centrocampista della Lazio, tuttavia, ci sarebbero due ostacoli non indifferenti: "Di sicuro c'è un giocatore che ai nerazzurri piace, non è un mistero: è Rovella, che però nel caso non sarebbe certamente facile da strappare alla Lazio e che comunque ha una valutazione molto alta. Prematuro, in ogni caso, pensarci oggi".