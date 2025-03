La qualificazione ai quarti di finale l’Inter se l’era già guadagnata con la vittoria in Olanda, e dunque il ritorno di San Siro doveva essere una semplice e banale certificazione. All’inizio è sembrato proprio così, perché Thuram ha realizzato un gol bellissimo e a quel punto pensavo che i nerazzurri potessero dilagare. Invece, man mano che trascorrevano i minuti, notavo che il Feyenoord prendeva campo, che si avvicinava sempre di più all’area interista e non sempre le chiusure e le marcature preventive erano perfette. Mi sono dato una spiegazione per questo atteggiamento della squadra di Inzaghi: forse è affiorata un po’ di stanchezza. Stanno giocando tantissime partite, i nerazzurri, sono impegnati su tre fronti: campionato, Champions League e Coppa Italia. Quando si arriva in primavera, e ormai ci siamo, è normale che le energie diminuiscano. Deve essere molto attento l’allenatore nel gestire le risorse: il turnover, in queste situazioni, è fondamentale.