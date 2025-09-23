Nella gara vinta dall'Inter col Sassuolo, Sucic è stato sicuramente uno dei migliori in campo dei nerazzurri. Suo l'assist per l'1-0 di Dimarco, secondo assist stagionale.
Serie A, in sei con almeno 2 assist: Sucic il più giovane tra i non attaccanti
Serie A, in sei con almeno 2 assist: Sucic il più giovane tra i non attaccanti
"Uno degli acquisti più interessanti della scorsa campagna acquisti dell’Inter è stato Petar Sucic. Il bosniaco naturalizzato croato è arrivato dalla Dinamo Zagabria per una quindicina di milioni e ha avuto un buon impatto con il campionato italiano. Sucic (due) è infatti uno dei sei giocatori che hanno già servito almeno due assist in questa Serie A, tra questi solo Kenan Yildiz (tre, nato nel 2005) e Nico Paz (tre, 2004) sono più giovani del classe 2003 dell’Inter.
Sucic si è guadagnato la fiducia di Cristian Chivu che lo ha sempre impiegato in questo inizio di stagione: quattro presenze in campionato e una in Champions League contro l’Ajax mercoledì scorso", come riporta La Gazzetta dello Sport.
