"Uno degli acquisti più interessanti della scorsa campagna acquisti dell’Inter è stato Petar Sucic. Il bosniaco naturalizzato croato è arrivato dalla Dinamo Zagabria per una quindicina di milioni e ha avuto un buon impatto con il campionato italiano. Sucic (due) è infatti uno dei sei giocatori che hanno già servito almeno due assist in questa Serie A, tra questi solo Kenan Yildiz (tre, nato nel 2005) e Nico Paz (tre, 2004) sono più giovani del classe 2003 dell’Inter.