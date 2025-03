"Difficile trovare un punto debole in questa Inter che, adesso, scappa in classifica e si candida prepotentemente per la conquista dello scudetto. Aver vinto in casa dell’Atalanta è una notevole prova di forza. Non voglio dire che per la squadra di Inzaghi il cammino sia in discesa (...) però bisogna ammettere che lo scatto di Lautaro e compagni è di quelli importanti. A mio avviso soltanto le partite internazionali possono frenare l’Inter, ma se Inzaghi (e non ho alcun dubbio al riguardo) riuscirà a dosare bene le forze dei suoi ragazzi credo che i nerazzurri possano arrivare in fondo a braccia alzate. Lo dico perché, pur essendoci ancora diversi ostacoli da affrontare, considero l’Inter la più forte in Italia, sia per la costruzione del gruppo sia per la sua esemplare gestione da parte dell’allenatore. È una squadra in costante crescita e ciò dimostra che il lavoro del tecnico è evidente di partita in partita (...)".