Non siamo usciti con le ossa rotte da San Siro, e ci poteva anche stare considerata la forza della Germania, ma una risposta deve rimanere chiara nella testa degli italiani: c’è tanto da lavorare per poter raggiungere altissimi livelli. Non lo dico per la sconfitta, sarebbe troppo semplice, ma perché ho visto che i meccanismi non funzionano perfettamente e la causa sta nel fatto che i ragazzi di Spalletti hanno avuto poco tempo per allenarsi assieme, per conoscersi, per imparare quei movimenti che stanno alla base del gioco che il commissario tecnico vuole far praticare.