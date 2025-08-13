Le mani del Liverpool si allungano su Giovanni Leoni: da un lato, la notizia mi fa un immenso piacere e dall’altro mi genera un po’ di rabbia. Mi spiego subito: sono contento che un calciatore italiano riceva degli apprezzamenti da un club importante come il Liverpool, però vorrei che a contendersi il suo acquisto fossero il Milan o l’Inter, la Juve o il Napoli, e non una società straniera. Mi si risponde: le squadre italiane non hanno le stesse disponibilità economiche di quelle inglesi. Verissimo, però io aggiungo: perché il prodotto calcio, qui da noi, non è stato sfruttato come in Inghilterra? Perché comprare un difensore da 40 milioni per un club italiano è molto complicato, e invece il Liverpool non fa una piega? Vedremo se l’affare andrà in porto, in ogni caso mi sento di dire che i Reds farebbero un gran bel colpo assicurandosi questo ragazzo che ho seguito con curiosità e interesse nella seconda parte della scorsa stagione.