L'ex ct, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del possibile passaggio in Inghilterra del giovane difensore del Parma
L'ex ct Arrigo Sacchi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del possibile passaggio in Inghilterra del giovane difensore del Parma Leoni:

Le mani del Liverpool si allungano su Giovanni Leoni: da un lato, la notizia mi fa un immenso piacere e dall’altro mi genera un po’ di rabbia. Mi spiego subito: sono contento che un calciatore italiano riceva degli apprezzamenti da un club importante come il Liverpool, però vorrei che a contendersi il suo acquisto fossero il Milan o l’Inter, la Juve o il Napoli, e non una società straniera. Mi si risponde: le squadre italiane non hanno le stesse disponibilità economiche di quelle inglesi. Verissimo, però io aggiungo: perché il prodotto calcio, qui da noi, non è stato sfruttato come in Inghilterra? Perché comprare un difensore da 40 milioni per un club italiano è molto complicato, e invece il Liverpool non fa una piega? Vedremo se l’affare andrà in porto, in ogni caso mi sento di dire che i Reds farebbero un gran bel colpo assicurandosi questo ragazzo che ho seguito con curiosità e interesse nella seconda parte della scorsa stagione.

