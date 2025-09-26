Milan e Inter attendono e sperano. Se la delibera verrà approvata, i club saranno liberi di costruire un nuovo stadio nell’area dei parcheggi del Meazza e (più tardi) abbattere l’attuale impianto, con l’eccezione della zona Sud-Est. Tutto questo non prima di aver superato la corsa a ostacoli dei ricorsi, che si annunciano copiosi. Se invece il Consiglio dirà no, Milan e Inter dovranno trovare una soluzione alternativa. Il Milan riaprirebbe la partita a San Donato, dove ha già investito 55 milioni, ed è naturale che si aprirebbero le discussioni sulla possibilità che l’Inter entri in quella operazione. Prematuro. Prima, tutta l’attenzione sul Consiglio di lunedì. La maggioranza è ottimista ma il voto è sul filo. Certezze, una: si comincerà alle 16.30 e si andrà lunghi. Si rischia seriamente di fare notte".