Giornata di grande tensione ieri in Consiglio comunale a Milano. Si è aperto il dibattito sulla questione stadio, in vista del voto di lunedì. Manca dunque poco al punto di non ritorno: tra tre giorni si deciderà se autorizzare o meno la cessione del Meazza e delle zone limitrofe nelle mani di Inter e Milan. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi:
San Siro a Inter-Milan, si decide lunedì: balla un voto. Possibile si risolva con…
"Lunedì si andrà alla conta. Servono 25 voti per approvare e 24 sono sostanzialmente garantiti. Grande attenzione su Marco Fumagalli, consigliere di sinistra: potrebbe dare il 25esimo sì. Grande attesa per la decisione dell’opposizione, che può votare no compatta o astenersi. L’astensione aprirebbe la strada alla cessione dello stadio ai club. L’ultima tendenza: è possibile si risolva con alcune modifiche al testo della delibera per accontentare gli indecisi.
Milan e Inter attendono e sperano. Se la delibera verrà approvata, i club saranno liberi di costruire un nuovo stadio nell’area dei parcheggi del Meazza e (più tardi) abbattere l’attuale impianto, con l’eccezione della zona Sud-Est. Tutto questo non prima di aver superato la corsa a ostacoli dei ricorsi, che si annunciano copiosi. Se invece il Consiglio dirà no, Milan e Inter dovranno trovare una soluzione alternativa. Il Milan riaprirebbe la partita a San Donato, dove ha già investito 55 milioni, ed è naturale che si aprirebbero le discussioni sulla possibilità che l’Inter entri in quella operazione. Prematuro. Prima, tutta l’attenzione sul Consiglio di lunedì. La maggioranza è ottimista ma il voto è sul filo. Certezze, una: si comincerà alle 16.30 e si andrà lunghi. Si rischia seriamente di fare notte".
