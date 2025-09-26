Zazzaroni: “Dovbyk, tempi di reazione da bradipo: ogni volta ci chiediamo se…”

"Evidentemente Ferguson deve crescere e Dovbyk ritrovarsi. Ma i segnali che stanno giungendo dal campo non sono confortanti", dice Zazzaroni

Matteo Pifferi Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 05:02)

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato così la vittoria della Roma sul Nizza in Europa League:

"Wesley col Bologna, e in seguito Soulé, e Pellegrini, e N’Dicka e Mancini. Mancano giusto Svilar, Rensch, Hermoso e Celik e insomma se Gasperini avesse anche dei centravanti in grado di buttarla dentro la Roma non sarebbe male, potrebbe limitare le sofferenze e fare pensieri più ambiziosi, quasi hard. Naturalmente siamo solo all’inizio: cinque partite sono niente. E evidentemente Ferguson deve crescere e Dovbyk ritrovarsi. Ma i segnali che stanno giungendo dal campo non sono confortanti.

Soprattutto l’ucraino sembra azzerato dalla criptonite: non tiene un pallone, non vince un corpo a corpo, ha i tempi di reazione del bradipo e indovina un passaggio su cinque. Ogni volta ci chiediamo dove sia finito l’attaccante che col Girona faceva sfracelli e che la scorsa stagione in un modo o nell’altro ne ha messi dentro diciassette. Sono sicuro che Artem si ritroverà: non posso pensare che si sia ridotto a così poco.

Detto questo, nel complesso la Roma di Nizza è stata la migliore delle cinque fin qui viste: non ha mai corso tanto, ha esercitato un controllo continuo dopo i primi minuti di assestamento, ha trovato nuovamente in Koné uno straordinario propulsore e messo in mostra un più che discreto Celik. Mancini e N’Dicka sono stati perfetti. Gasperini almeno nel primo tempo ha tolto Soulé dalla comfort zone (il lato destro) per chiedergli una maggiore partecipazione in mezzo e soprattutto un superiore numero di ingressi nell’area avversaria, ma l’argentino ha faticato a soddisfare le richieste del tecnico.

Tsimikas non mi è dispiaciuto e Pellegrini; beh, Pellegrini ha raddrizzato subito i piedi alla squadra che nei primi 45 minuti non aveva azzeccato un cross. Soltanto il rigore provocato da Pisilli ha consentito al Nizza di rientrare per qualche istante in partita. E negli ultimi minuti Gasp ha perso il proverbiale aplomb. La telecamera l’ha colto mentre sacramentava in piemontese (...)"