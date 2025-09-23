San Siro, ipotesi per abbassare la soglia. Si punta a seconda convocazione: cosa cambia lunedì

“Intanto si inizia a pensare alle tattiche da utilizzare in Aula. Una delle ipotesi sul tavolo è che durante il Consiglio di giovedì possa cadere il numero legale, che in prima convocazione è di 25 consiglieri. Un modo che consentirebbe lunedì di ritenere valida la seduta — in seconda convocazione — con almeno 15 presenti, considerando che si procederà a oltranza, finché non si arriverà al voto della delibera. Domani ci sarà la riunione della direzione metropolitana del Pd in cui si deciderà l’orientamento del voto”, scrive il Corriere della Sera.