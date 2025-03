Simbolico, peraltro, che stasera proprio a San Siro Barella raggiungerà le 60 presenze di Gianni Rivera, che in quello stadio ha lucidato gioielli per anni. E che Gigio Donnarumma sempre al Meazza supererà (toccando quota 71) le partite di Sandro Mazzola. Il capitano tornerà a Milano da protagonista per la quarta volta in azzurro dopo l’addio. Il protagonista, magari partendo dalla panchina, potrebbe essere proprio il centrocampista dell’Inter Frattesi. L’azzurro è l’ancora a cui si appoggia, a cui si è sempre appoggiato in passato. Proprio con l’Ucraina fu lui a decidere con una doppietta. Ma in assoluto è lui il bomber dell’era Spalletti.