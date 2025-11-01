A Palazzo Marino è stato pubblicato lo studio di Teha sull'impatto del nuovo stadio sulla città

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 19:16)

Si avvicina il momento del rogito per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. In attesa del momento a Palazzo Marino è stato pubblicato l'atto che approva la compravendita e tra i documenti c'è uno studio sull'impatto del master plan per la realizzazione del nuovo impianto curato dal think tank Teha.

Nello studio vengono indicati i numeri economici, occupazionali e demografici che si riscontreranno durante i lavori e a stadio completato. 197 mln di euro investiti dai due club che cambieranno con il loro progetto il volto di un intero quartiere che sarà riqualificato. Dall'area dell'ex trotto che prevede l'arrivo di altri 2700 residenti, 50mila metri quadri di aree per la comunità e lo sport. Progetti per residenti in edilizia libera e convenzionata, restyling delle case popolari.

In pratica, spiega il quotidiano Il Giorno, "al termine dei lavori il nuovo

quartiere San Siro potrà contare su 3.500 residenti e 6,2 milioni di city users che ogni anno frequenteranno l’area. In altre parole, l’area di San Siro–ora assediata solo in occasione di partite o concerti – diventerà uno dei punti di maggiore attrazione per turisti e milanesi".

A conti fatti — Lo stadio sarà pronto per il 2031. Entro il 2035 ci sarà il centro commerciale. Ci saranno anche il museo, ristoranti, un nuovo hotel che potrebbe ospitare fino a 3500 ospiti con una media di 340 euro a camera.

"Il progetto rossonerazzurro produrrà 1,9 miliardi di euro di Pil nel corso dei lavori (400 milioni di euro per Milano) e 18.450 posti di lavoro a tempo pieno (3.500 in città). L’impatto economico-occupazionale una volta chiusi i cantieri, sarà di 3 miliardi di euro tra ricadute dirette e indotte (900 milioni per il quartiere San Siro, 1,2miliardi di euro sul resto della città) e di 16.350 posti di lavoro a tempopieno (5.200 nell’area di San Siro, 5.850 nel resto di Milano)".

(Fonte: Il Giorno)