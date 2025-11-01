Il puzzle in casa Inter non è ancora del tutto completo perché all’appello mancano Luis Henrique e Diouf

"Il puzzle in casa Inter non è ancora del tutto completo perché all’appello mancano Luis Henrique e Diouf". Così il Corriere dello Sport nel suo focus sugli acquisti estivi dell'Inter, con i due citati che ancora non sono riusciti ad imporsi. Cosa filtra sulla loro gestione dal Corriere dello Sport: "Una delle missioni di Chivu ancora da completare riguarda il brasiliano e il francese, arrivati entrambi l’estate scorsa per potenziare la rosa e rimasti ai margini in queste prime 12 partite stagionali.

L’ex Marsiglia ha disputato solo una gara da titolare (a Cagliari), poi gli è toccato giusto qualche spezzone, mentre l’ex Lens ha messo assieme appena 25’ nelle gare contro Torino e Cremonese quando paradossalmente aveva iniziato la stagione con 90’ in Ligue 1 in Francia prima di trasferirsi in Italia. Alla vigilia della gara con il Napoli, lo stesso Chivu ha parlato di un processo non ancora completo, in relazione alle loro difficoltà ad adattarsi al calcio italiano, ma entrambi fanno pienamente parte del progetto e hanno le qualità giuste per emergere ed entrare nelle rotazioni.

Il tecnico romeno vuole inserirli con cautela, con la piena consapevolezza che sia Luis Henrique sia Diouf possono ampliare la possibilità di scelta, portando caratteristiche diverse nello scacchiere interista: il brasiliano con il suo cambio di passo sulle corsie esterne, il francese con la sua fisicità in un centrocampo di qualità portato agli inserimenti offensivi. Al momento i fronti aperti degli innesti estivi riguardano unicamente loro due, vista la presenza fissa di Akanji in difesa, la veemente risalita di Sucic e le conferme che continuano ad arrivare sul conto dei due attaccanti, Bonny e Pio Esposito".