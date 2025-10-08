Dopo essere stato sul mercato in estate, il Taty Castellanos potrebbe essere una pedina contesa anche nel mercato di gennaio. Lazio preoccupata perché se dovesse partire sarebbe difficile sostituirlo, Sarri non direbbe no alla sua partenza, ma vorrebbe un certo tipo di attaccante. In estate aveva guardato con attenzione in casa Inter:

"Ora Mau, senza più alcun totem di qualità e altre reti aggiuntive, non può più permettersi di avere un centravanti così discontinuo. Ecco perché già in estate il Comandante lo avrebbe sostituto soprattutto con Raspadori (finito per 22 milioni più bonus all'Atle-tico), ma anche con Oyarzabal o il giovane Pio Esposito. Se il mercato d'inverno dovesse essere ancora a saldo zero e arrivasse un'offerta da 30-35 milioni, Sarri darebbe il via libera per far cassa con la cessione, ovviamente solo a patto di avere un degno sostituto. E questo il vero nodo dell'inverno: le punte preferite si sono già accasate o vengono considerate incedibili, per altri è già lievitato il cartellino", scrive il Messaggero.