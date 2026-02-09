L'analisi dell'operato del direttore di gara e il focus sugli episodi della sfida vinta per 5-0 dall'Inter di Chivu

Il Corriere dello Sport giudica sufficiente la prova dell’arbitro Chiffi all’indomani della sfida tra Sassuolo e Inter, terminata col risultato di 5-0 in favore dei nerazzurri.

“Bene ma non benissimo Chiffi, in una partita che s’è rivelata una mezza passeggiata eppure conta, al tassametro, 16 falli, un rosso (Matic), un giallo e, soprattutto, tante piccole sbavature che l’hanno, in qualche maniera, sporcata. Fra l’altro, ma non è tutta colpa sua, c’è il gol di Bisseck, quello dell’1-0, che doveva essere annullato (rivedere lde procedure VAR diventa una necessità)”.

“Non commette infrazioni Bisseck in occasione del gol: sull’angolo di Dimarco, salta alle spalle di Thorstvedt senza fallo. Ma la rete doveva essere annullata: l’azione, nasce da un passaggio di Bastoni per Thuram che sembra oltre Muharemovic, l’assistente Vecchi avrebbe dovuto segnalarlo a fine azione. Essendo arrivato un angolo, il VAR non può intervenire, ma l’Ifab ha già annunciato che presto ci si potrà mettere una pezza”.