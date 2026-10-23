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Josep Martinez o Ivan Provedel? Nella testa di Cristian Chivu non ci sono dubbi: lo spagnolo è il portiere titolare della sua Inter. Tuttavia, nelle prossime partite anche l'ex Lazio avrà modo di scendere in campo, a partire dalla gara di domenica contro la Fiorentina. Ne parla Tuttosport: "Domenica, a San Siro con la Fiorentina è previsto il battesimo dell'italiano che - come da programmi - giocherà pure a Venezia nell'infrasettimanale mentre Pepo tornerà tra i pali nel derby.

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La volontà di Chivu è quella di far riacquistare a Provedel il ritmo partita considerato che da sette mesi non mette piede in campo in gara ufficiale. Il fatto che Martinez sia stato protagonista nella vittoria sullo Shakhtar cementata dalle parate del portiere su Bondar (nel primo tempo) quindi su Newerton e Matviyenko nel finale con i nerazzurri sì in vantaggio ma in inferiorità numerica, rende più facile la decisione di cambiare in porta. Martinez potrà accomodarsi in panchina con la consapevolezza di ritrovare il posto nel derby per di più rinfrancato dalle ottime due prestazioni infilate a Bologna e con lo Shakhtar mentre Provedel avrà l'occasione di entrare nell'ingranaggio in attesa di tornare al centro della scena con l'inizio della Coppa Italia".