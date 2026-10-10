"Tutte le squadre chiamate a un tour de force mai visto di 9 partite (sei di campionato, tre di coppа) in 29 giorni hanno risorse che finora sono rimaste chiuse nei cassetti, vuoi per infortuni o per ritardi di condizione. Nell'Inter è il caso di Spence che «da una settimana si allena con il gruppo senza limitazioni: è convocato e ci fa piacere vedere il suo sorriso», spiega Chivu prima di approcciare la sua ex, il Parma, a San Siro (alle 18, diretta Dazn)". Così il quotidiano Libero parla della ripresa del campionato, delle scelte che il mister potrebbe fare sull'undici titolare.

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"Spence farà l'esordio a gara in corso mentre Provedel pоtrebbe farlo dal primo minuto al posto di Martinez. Gli altri tre della rosa meno utilizzati sono Stankovic (15'), Mkhitaryan (69') e Bonny (98'). L'infortunio di Jones offre spazio ai primi due, così come a Sucic che (tramite Boban) reclama minuti", si legge ancora sul giornale.

"Chivu ha parole di protezione per Stankovic («Lо consideriamo un giocatore da Inter. Prima o poi ci farà vedere di che pasta è fatto») e di avviso perSucic («Mi risulta essere uno dei tre più impiegati tra i centrocampisti l'anno scorso...»). Non ha mai chiesto spazio Bonny, semmai se l'è guadagnato entrando benissimo dalla panchina e infatti sarà titolare al fianco di Thuram, mentre Lautaro e Pio faranno coppia in Champions contro il Bruges", conclude sui nerazzurri il quotidiano.

Ma anche Allegri ha diverse risorse inutilizzate nel suo Napoli. Pellegrini tornerà nella Roma. Fabregas potrebbe dare spazio a Liberali e anche Spalletti potrebbe impiegare di più Gatti, Woltemade, Kelly e Sarr che sono stati poco utilizzati finora.

(Fonte: Libero)