Non ci sarà Lautaro Martinez al centro dell'attacco dell'Inter in occasione del match contro il Milan. L'attaccante argentino è ancora alle prese con il problema muscolare al polpaccio che lo costringerà a saltare il derby, una sfida che da anni lo vede protagonista. Nel frattempo il capitano continua a lavorare a parte, e ha già fissato sul calendario la data del suo rientro.
Inter, primo derby senza Lautaro dopo oltre 6 anni: ecco quando potrà rientrare
Così scrive il Corriere dello Sport: "Continuano le terapie e il lavoro personalizzato, anche se il derby non avrebbe mai voluto saltarlo per nessun motivo. Un problema muscolare tiene ai box Lautaro Martinez".
"Per tornare protagonista il Toro ha messo nel mirino la trasferta di Firenze in programma nel weekend del 22 marzo e il derby che sta per arrivare sarà il primo a essere saltato dopo oltre 6 anni, da quello della stagione 2019/20 a causa di una squalifica. L'infortunio attuale pesa proprio alla luce del derby e probabilmente si piazza subito dopo quelli che l'argentino ha citato ieri, ossia «i guai alla caviglia al Mondiale 2022 e la frattura al quinto metatarso del piede» all'inizio della carriera in Argentina".
