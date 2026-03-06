Non ci sarà Lautaro Martinez al centro dell'attacco dell'Inter in occasione del match contro il Milan. L'attaccante argentino è ancora alle prese con il problema muscolare al polpaccio che lo costringerà a saltare il derby, una sfida che da anni lo vede protagonista. Nel frattempo il capitano continua a lavorare a parte, e ha già fissato sul calendario la data del suo rientro.

"Per tornare protagonista il Toro ha messo nel mirino la trasferta di Firenze in programma nel weekend del 22 marzo e il derby che sta per arrivare sarà il primo a essere saltato dopo oltre 6 anni, da quello della stagione 2019/20 a causa di una squalifica. L'infortunio attuale pesa proprio alla luce del derby e probabilmente si piazza subito dopo quelli che l'argentino ha citato ieri, ossia «i guai alla caviglia al Mondiale 2022 e la frattura al quinto metatarso del piede» all'inizio della carriera in Argentina".