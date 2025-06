Pio, complice l'assenza di Taremi, è subito salito alla ribalta: assist per il gol-vittoria di Carboni contro l'Urawa e l'altra notte la prima rete col River

L'Inter sembra essersi decisa su Francesco Pio Esposito: l'attaccante vestirà la maglia nerazzurra la prossima stagione. Il tutto nonostante l'interesse di numerosi club in Serie A, come riporta oggi il Secolo XIX: "Il mercato rossoblù segue la sua linea verde. Le priorità restano un centravanti e un'ala. E anche in tema bomber, il Genoa è attratto dai gol "giovani".

In prima fila, c'è da tempo Pio Esposito, 20 anni domani, protagonista con l'Inter al Mondiale per Club. Dopo i 17 gol con lo Spezia, per Pio Esposito lo step più naturale doveva essere, sulla carta, una stagione in prestito in Serie A. Con il Genoa pronto a giocarsi le sue carte tra tante rivali agguerrite in Serie A.

Ma poi all'Inter è arrivato Chivu, che ha già allenato Esposito Jr nelle giovanili. E Pio, complice l'assenza di Taremi, è subito salito alla ribalta: assist per il gol-vittoria di Carboni contro l'Urawa e l'altra notte la prima rete, che ha sbloccato il match, nei 2-0 sul River Plate. Per Esposito c'è la coda. In prestito lo vuole mezza Serie A. Il Napoli lo comprerebbe. Ma non è escluso che Chivu lo tenga con sé. Se l'operazione era già difficile, ora lo è ancora di più.