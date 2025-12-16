Tante squadre in pochi punti: il campionato rimane apertissimo, con continui cambi di posizioni in classifica

Tante squadre in pochi punti: il campionato di Serie A continua a rimanere senza padrone, con cambi di posizioni continui. La Gazzetta dello Sport presenta i prossimi impegni: "Oggi comanda l'Inter, per la prima volta da sola, dopo aver condiviso il primato con la Roma all'undicesima. Di fatto, il primo posto ha cambiato padrone a ogni turno, escluse ottava-nona giornata (Napoli e Roma) e tredicesima-quattordicesima (Milan e Napoli). Qualcosa succederà da qui a fine gennaio, sicuro, con sette turni "caldi" e il girone di Champions da completare. La classifica si sgranerà, difficile che il gruppo resti compatto. La svolta può arrivare tra meno di un mese".

"Appuntamento a San Siro l’11 gennaio: Inter-Napoli. Le prime due dello scorso campionato, deciso per un punto all'ultima giornata. Il big-match. Per Chivu e Conte magari non sarà un inedito: il 22 dicembre a Riad c'è, in caso, la finale di Supercoppa, Bologna e Milan permettendo. Ma uno scontro scudetto ha inevitabilmente altri significati. Poi la Supercoppa influirà sulle gambe e sulla testa delle quattro "saudite", costrette a recuperare la diciassettesima giornata a metà gennaio in un turno infrasettimanale. Infine c'è il calendario che comincia a farsi interessante".

"Quello dell'Inter e della Roma, da qui all’11 gennaio, è sicuramente più complicato. Al rientro dall'Arabia, per i nerazzurri ci sono due scontri diretti: fuori casa l'Atalanta (forse senza Lookman e Kossounou in Coppa d'Africa), in casa il Bologna. Più il Parma in mezzo. [...] Nella seconda metà di gennaio, la Champions potrebbe dare un vantaggio di energie al Milan: però i rossoneri hanno in trasferta Roma e Bologna. Meglio l'Inter, tra Lecce, Pisa e Cremonese, ma Arsenal e Borussia riempiranno i pensieri: vietato fallire la qualificazione diretta agli ottavi".