Corsport svela: “È possibile che mentre l’Inter è a Riad, Simone Inzaghi possa…”

L’ex-tecnico nerazzurro si è trasferito con la famiglia a Riyadh, sede del club, ma anche location della Supercoppa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Reunion tra l'Inter e Simone Inzaghi a quasi sei mesi di distanza dal suo addio? Possibile, ma non scontato. Il tecnico oggi all'Al Hilal potrebbe far visita ai nerazzurri nella loro permanenza in Arabia, come spiega il Corriere dello Sport: "Tutto è legato, infatti, agli impegni dell’Al Hilal.

L’ex-tecnico nerazzurro si è trasferito con la famiglia a Riyadh, sede del club, ma anche location della Supercoppa. Insomma, sulla carta, ci sarebbe lo spazio per una visita. Come premesso, servirà un incastro con i rispettivi impegni. Sia la squadra di Chivu sia quella di Inzaghi, infatti, scenderanno in campo venerdì.

E l’Al Hilal, secondo in classifica a -4 dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, giocherà in casa dell’Al-Taawoun, a Burayda. Più facile insomma che l’incrocio si concretizzi se l’Inter andrà in finale. Anche in questo caso, però, ci sarà concomitanza. Pure l’Al Hilal, infatti, giocherà lunedì prossimo, facendo visita all’Fc Sharjah, ad Abu Dhabi, per la Champions League asiatica".

