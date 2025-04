I club italiani non possono permettersi colpi importanti, per questo dovrebbero scovare talenti come hanno fatti i nerazzurri con l'argentino

Andrea Della Sala Redattore 18 aprile 2025 (modifica il 18 aprile 2025 | 16:31)

Sono rimaste Inter e Fiorentina. Una in Champions League l'altra in Conference League. Non un grande bilancio per le italiane, che dovrebbero rinforzarsi meglio, magari pescando giovani di qualità e prospettiva.