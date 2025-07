L'ipotesi di trasferirsi in Turchia, tuttavia, non sembra entusiasmare particolarmente l'estremo difensore elvetico, come scrive Tuttosport: "Il Galatasaray nei giorni scorsi si è fatto avanti per sondare il terreno con l'entourage dell'estremo difensore elvetico, che però non sembra troppo solleticato dalla destinazione turca. Tanto da aver sparato alto nelle richieste (biennale da 6-7 milioni netti con opzione per il terzo anno). Della serie: o mi riempiono di soldi o resto all'Inter. Occhio però ad altre soluzioni (Premier League e Arabia Saudita) che invece potrebbero avere le carte in mano per sedurre il classe 1988".