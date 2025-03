"Grandi cose, il 36enne svizzero ne ha fatte anche a bocce ferme, perché il suo recupero è andato decisamente più veloce del previsto. Dopo essersi operato alla mano destra per sanare una microfrattura al pollice il 21 febbraio scorso, Sommer ha ripreso a lavorare ad Appiano la scorsa settimana grazie a un tutore speciale e già a Rotterdam era tornato in panchina. Riprenderà dalla solita missione: custodire la porta dell’Inter, che in questa Champions è stata violata solo una volta su nove", aggiunge il quotidiano.