"Al netto dei discorsi di formazione e quelli legati agli infortunati, Inzaghi deve scegliere il portiere per la gara contro il Feyenoord. Oggi il tecnico prenderà una decisione dopo aver parlato sia con Sommer sia con Martinez. Lo svizzero è ormai pronto al rientro, la sensazione è che - anche in vista della sfida con l’Atalanta - sia favorito per tornare tra i pali. Ma la scelta definitiva non è stata ancora presa. Del resto, Martinez si è ben impegnato in tutte le partite nelle quali è stato chiamato in causa. Neppure col Monza, quando i nerazzurri hanno incassato due reti, lo spagnolo ha sfigurato. “Deciderò di volta in volta”, ha fatto sapere Inzaghi proprio sabato sera. Logico che non potesse dire altro: difficilmente si vedrà un’alternanza tra i pali da qui in avanti, prima dell’infortunio Sommer era il titolare indiscusso e gli errori da mettere sul conto dello svizzero in questa stagione sono stati davvero pochi", precisa La Gazzetta dello Sport.