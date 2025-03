"Stasera si vedrà, anche se Inzaghi non pare orientato a stravolgere la formazione cedendo al massiccio turn over: nella formazione provata ieri in allenamento, accanto a Correa in attacco ha schierato Thuram. Il francese, che ancora non ha recuperato completamente dall’infortunio alla caviglia nonostante il recente gol di coppa, è però in concorrenza con Lautaro. Il tecnico, che per la panchina ritrova Carlos Augusto, scioglierà oggi le ultime riserve. Lo stesso discorso vale per la porta: Sommer ha recuperato in extremis dall’intervento al pollice e non è certo di riprendersi il posto occupato nelle ultime quattro partite da Martinez (che in 360 minuti ha incassato un solo gol). La sensazione è che lo svizzero ritornerà dal primo minuto martedì in Champions League", aggiunge il Corriere.