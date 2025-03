"In ottica formazione, resta un dubbio in difesa e un ballottaggio in attacco con un favorito sempre più... favorito. Ovvero Correa: il Tucu è decisamente avanti rispetto ad Arnautovic per completare il reparto offensivo anti-Udinese, anche in considerazione del fatto che l’argentino ha potuto sfruttare la sosta per allenarsi ad Appiano, proprio in compagnia di Thuram con il quale dovrebbe far coppia. E Arnautovic, tra l’altro, è anche un serio candidato per giocare dal primo minuto mercoledì contro il Milan. Il dubbio più grande è in difesa: chi sarà il sostituto dello squalificato Bastoni? Inzaghi deve scegliere tra Bisseck e Carlos Augusto. La scelta naturale sarebbe il brasiliano, che però può tornare utile anche a gara in corso quando inevitabilmente Dimarco - al rientro - sarà avvicendato. Oggi, nella rifinitura, la decisione", aggiunge il quotidiano.