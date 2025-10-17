"Uno dei tre di mezzo avrà, poi, speciali consegne anche in copertura: Soulé, che ha già scucito uno scudetto all’Inter, è il più temuto e Mkhitaryan sarà decisivo sia per sostenere Bastoni e Dimarco e “schermare” eventuali linee di passaggio. In tema di ampiezza, infatti, anche l’argentino ha una certa esperienza", spiega La Gazzetta dello Sport.