Uno dei principali spauracchi dell'Inter, in vista della sfida contro la Roma, è sicuramente Matias Soule. L'argentino ha già fatto male ai nerazzurri, segnando il gol vittoria nel match disputato lo scorso aprile.
Roma-Inter, Soule è il più temuto. "Ecco la mossa studiata da Chivu per arginarlo"
Roma-Inter, Soule è il più temuto. “Ecco la mossa studiata da Chivu per arginarlo”
Matias Soule ha segnato contro l'Inter lo scorso 27 aprile in un match decisivo ai fini del campionato: Chivu studia la contromossa
Una sconfitta, non senza polemiche visto il clamoroso rigore non dato ai nerazzurri per fallo di Ndicka su Bisseck, che rallentò la corsa della squadra di Inzaghi e che risultò, alla fine dei conti, decisiva.
Chivu lo sa bene e ha in mente una mossa per tentare di limitare il più possibile Soule:
"Uno dei tre di mezzo avrà, poi, speciali consegne anche in copertura: Soulé, che ha già scucito uno scudetto all’Inter, è il più temuto e Mkhitaryan sarà decisivo sia per sostenere Bastoni e Dimarco e “schermare” eventuali linee di passaggio. In tema di ampiezza, infatti, anche l’argentino ha una certa esperienza", spiega La Gazzetta dello Sport.
