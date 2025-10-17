"Dal punto di vista numerico, ci sono tre candidati per due maglie. Ma Lautaro ha già fatto capire di non volersi perdere questo appuntamento. Lo slittamento di un giorno dell’amichevole con il Porto Rico non gli ha impedito di rientrare nei tempi previsti inizialmente. Merito del volo privato che l’Inter ha organizzato appositamente e decollato dalla Florida appena un paio d’ore dalla fine delle partite. Ieri, dunque, il Toro era regolarmente alla Pinetina. Ovviamente non ha svolto lo stesso programma dei compagni già tornati nel centro sportivo. Ma ha comunque dato segnali più che confortanti. Il timore è che la stanchezza si faccia sentire anche all’Olimpico, come accaduto già con la Juventus, alla ripresa dopo la prima sosta del campionato. L’argentino, però, ha rassicurato tutti: smaltirà sia fatica sia fuso, ed è pure carico per la doppietta appena realizzata", aggiunge il quotidiano.