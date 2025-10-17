FC Inter 1908
Inter, Thuram prenota un posto col Napoli. Lautaro? Si è già preso una maglia con la Roma

Inter, Thuram prenota un posto col Napoli. Lautaro? Si è già preso una maglia con la Roma

Inter, Thuram prenota un posto col Napoli. Lautaro? Si è già preso una maglia con la Roma - immagine 1
L'attaccante francese non sarà a disposizione per la sfida di domani sera contro la Roma. Il capitano è rientrato senza ritardi
Andrea Della Sala Redattore 

Problemi in attacco per l'Inter? Non proprio. Certo manca Thuram, ma era già quasi dato per scontato che avrebbe saltato la Roma. Ci sono Bonny ed Esposito, ma soprattutto c'è Lautaro. Il capitano è rientrato galvanizzato e ha già detto di stare bene e di voler giocare.

"Per Thuram, che continua a lavorare a parte, come previsto, il mirino non può che essere puntato sulla sfida con il Napoli di sabato 25 ottobre. Nel frattempo, però, nell’infermeria nerazzurra si sono aggiunti anche Di Gennaro (starà fuori parecchio dopo la frattura allo scafoide del polso destro) e Darmian (risentimento al polpaccio destro). Quella che pesa, però, è l’assenza del francese. E che, di fatto, accende il dubbio più consistente per la sfida di domani sera contro la Roma", scrive il Corriere dello Sport.

Inter, Thuram prenota un posto col Napoli. Lautaro? Si è già preso una maglia con la Roma- immagine 2
"Dal punto di vista numerico, ci sono tre candidati per due maglie. Ma Lautaro ha già fatto capire di non volersi perdere questo appuntamento. Lo slittamento di un giorno dell’amichevole con il Porto Rico non gli ha impedito di rientrare nei tempi previsti inizialmente. Merito del volo privato che l’Inter ha organizzato appositamente e decollato dalla Florida appena un paio d’ore dalla fine delle partite. Ieri, dunque, il Toro era regolarmente alla Pinetina. Ovviamente non ha svolto lo stesso programma dei compagni già tornati nel centro sportivo. Ma ha comunque dato segnali più che confortanti. Il timore è che la stanchezza si faccia sentire anche all’Olimpico, come accaduto già con la Juventus, alla ripresa dopo la prima sosta del campionato. L’argentino, però, ha rassicurato tutti: smaltirà sia fatica sia fuso, ed è pure carico per la doppietta appena realizzata", aggiunge il quotidiano.

 

