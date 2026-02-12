"Spalletti non ha mai sopportato i troppi spifferi di Appiano Gentile: non è un caso che ora apprezzi tantissimo il mondo ovattato della Continassa. Beppe Marotta e Piero Ausilio lo supportarono fino ad un certo punto. Non scegliendo mai, realmente, tra il tecnico e il capitano (Icardi, ndr). Lo fece Conte e venne assecondato. Ecco perché il rapporto coi nerazzurri sfociò in una questione di principio. Quando nel 2019 il Milan decise di esonerare Marco Giampaolo, il primo nome che venne in mente a Paolo Maldini fu proprio Spalletti. Di mezzo altri due anni d’ingaggio. Lucio ai tempi era deluso".