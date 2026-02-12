Dopo due anni chiusi con il ritorno in Champions League, Luciano Spalletti ha lasciato l'Inter, visto che Beppe Marotta decise di affidare la panchina nerazzurra ad Antonio Conte. Un rapporto che ha riservato un finale non poco teso, che Tuttosport racconta così:
Spalletti-Inter, storie tese: “Luciano non sopportava spifferi. E dopo l’addio decise di…”
"Spalletti non ha mai sopportato i troppi spifferi di Appiano Gentile: non è un caso che ora apprezzi tantissimo il mondo ovattato della Continassa. Beppe Marotta e Piero Ausilio lo supportarono fino ad un certo punto. Non scegliendo mai, realmente, tra il tecnico e il capitano (Icardi, ndr). Lo fece Conte e venne assecondato. Ecco perché il rapporto coi nerazzurri sfociò in una questione di principio. Quando nel 2019 il Milan decise di esonerare Marco Giampaolo, il primo nome che venne in mente a Paolo Maldini fu proprio Spalletti. Di mezzo altri due anni d’ingaggio. Lucio ai tempi era deluso".
"A febbraio 2020 parlò così: «Sono stato contattato dal Milan dopo poco l’esonero. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa». L’Inter replicò con una nota, affidata all’Ansa: «Oltre al compenso maturato dal signor Spalletti, la società aveva proposto un’ulteriore offerta economica come incentivo all’esodo, che non è stata accolta dall’allenatore». Storie passate, sassolini di ieri".
(Fonte: Tuttosport)
