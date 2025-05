Luciano Spalletti dedica un intero capitolo del suo nuovo libro all'elogio e all'analisi degli allenatori incontrati, conosciuti e ammirati. Non poteva mancare in questo carosello il nome di José Mourinho. Del portoghese Luciano esalta la fondamentale capacità di saper parlare ai media e ai tifosi: "José è il numero uno in questo. Un grandissimo allenatore. Uno che sa sempre come si fa. Ha quella capacità di farti arrivare in qualunque lingua quello che pensa. Mourinho è un plus per i giocatori che guida, ma anche per quelli che lo incontrano da avversario. Batterlo ha un sapore speciale perché significa battere un uomo che si avvia a diventare una leggenda, e forse lo è già".