La Gazzetta dello Sport indica quella che potrebbe essere la soluzione: "La data che si fa strada per l'eventuale spareggio è domenica 25: se si giocasse lunedì 26 il Psg, impegnato sabato 24 in Coppa di Francia, avrebbe 48 ore di riposo in più rispetto all'Inter. La sede dello spareggio? Per regolamento sarebbe San Siro (parità negli scontri diretti; l'Inter ha una miglior differenza reti), ma per motivi di ordine pubblico il Viminale potrebbe indicare come sede l'Olimpico. Con la conseguente necessità di anticipare Lazio-Lecce, rispettivamente in corsa per Champions e salvezza. Tutta l'ultima giornata andrà in scena giovedì 22? Da non escludere. Per deciderlo si potrà aspettare fino a lunedì e valutare i risultati di domenica".