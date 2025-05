La corsa scudetto , ma anche quella salvezza, passando per gli incroci che determineranno i piazzamenti europei: la Serie A si presenta al rettilineo finale della stagione con ancora tanti discorsi apertissimi. Tutto in 180', con partite che necessitano di essere giocate in contemporanea per garantire regolarità e spettacolo: la Lega è al lavoro per trovare gli incastri migliori, e oggi comunicherà date e orari della prossima giornata.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La Lega Serie A renderà noti oggi gli orari della trentasettesima giornata, in programma domenica. Sarà un turno importante per la lotta scudetto, per la qualificazione alla Champions e per la salvezza. E c'è una gara, Parma-Napoli, che fa incrociare i destini delle formazioni in lotta per il tricolore e quelle in corsa per non retrocedere. Cosa comporta tutto questo? La concreta possibilità che nove incontri della penultima giornata si giochino in contemporanea domenica, alle 20.45. Era questa ieri sera la soluzione più gettonata. Esiste però anche l'ipotesi che i match che metteranno in palio punti salvezza (Monza-Empoli, Cagliari-Venezia, Lecce-Torino e Verona-Como) inizino alle 15 e gli altri alle 18 o alle 20,45".