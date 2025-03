Col Parma rientrerà Bastoni, ieri assente per squalifica, ma non ci sarà Barella . E nemmeno Inzaghi. Il centrocampista ha dovuto fermare una ripartenza pericolosa dell'Udinese ed era diffidato. Il tecnico ha vissuto in maniera un po' troppo concitata il finale di gara.

"L’Inter ora fa i conti con le squalifiche. Ieri con l’Udinese era assente Bastoni, espulso a Bergamo prima della sosta (e comunque ancora in diffida). A Parma sabato mancheranno Barella, che da diffidato ha speso un cartellino giallo nel concitato finale di ieri, e Simone Inzaghi, espulso per proteste dopo il fallo reclamato e non fischiato da Chiffi su Correa. Il primo stop, quello del centrocampista, imporrà qualche ragionamento di turnover al tecnico soprattutto a centrocampo, considerando anche il derby di mercoledì di Coppa Italia e il successivo impegno di Monaco con il Bayern in Champions. Peraltro nelle due gare di coppa mancherà, sempre per squalifica, l’albanese Asllani", si legge su LaGazzetta dello Sport.