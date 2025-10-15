"Del nuovo stadio di Milano ancora non esistono disegni, e non è chiaro se richiamerà in qualcosa l'attuale Meazza o se sarà completamente diverso. Di certo, la capienza sarà di 71.500 posti. Rispetto al vecchio impianto, sarà in parte interrato, di modo da avere un impatto ambientale minore, in armonia con l'area di 280 mila metri quadrati, in gran parte verde, che lo affiancherà. È praticamente certo che sarà dotato di copertura fotovoltaica, ventilazione naturale e sistemi di recupero dell'acqua piovana, come tutte le nuove arene. Ed è impensabile che possa essere usato solo per le partite di calcio e per qualche concerto estivo: per rientrare dei costi, tutti i grandi stadi europei sono impiegati per non meno di sessanta giorni l'anno", scrive Repubblica.