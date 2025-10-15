Inter e Milan continuano a lavorare allo stadio nuovo che piano piano dovrà prendere forma. Ecco come potrebbe essere il nuovo impianto
Stadio, non solo la capienza: ecco altre tre cose certe. La previsione di spesa di Inter e Milan
"Del nuovo stadio di Milano ancora non esistono disegni, e non è chiaro se richiamerà in qualcosa l'attuale Meazza o se sarà completamente diverso. Di certo, la capienza sarà di 71.500 posti. Rispetto al vecchio impianto, sarà in parte interrato, di modo da avere un impatto ambientale minore, in armonia con l'area di 280 mila metri quadrati, in gran parte verde, che lo affiancherà. È praticamente certo che sarà dotato di copertura fotovoltaica, ventilazione naturale e sistemi di recupero dell'acqua piovana, come tutte le nuove arene. Ed è impensabile che possa essere usato solo per le partite di calcio e per qualche concerto estivo: per rientrare dei costi, tutti i grandi stadi europei sono impiegati per non meno di sessanta giorni l'anno", scrive Repubblica.
Le proprietà dei club contano di spendere 1,3 miliardi di euro, in linea con Wembley, che quasi vent'anni fa fu completato con 918 milioni di euro. Sarà molto più caro dell'impianto di Lusail, la cui spesa dichiarata alla Fifa è stata di 740 milioni di euro. Certo, costruire nella periferia desertica di una città in piena espansione è più facile che farlo in una zona semi-centrale di Milano, accanto a uno stadio che fino al 2031 continuerà a funzionare", spiega Repubblica.
